Le emozioni del pattinaggio, lo spettacolo sul ghiaccio arriva a Marina di Carrara

Fuori provincia - Uno spettacolo su ghiaccio che non si dimenticherà facilmente. È quello che si svolgerà sabato pomeriggio in piazza Menconi a Marina di Carrara sulla pista di pattinaggio aperta nei giorni scorsi per allietare le Feste di Natale di grandi e piccini. Il primo appuntamento sarà sabato 22 dicembre alle 16.00, che vedrà protagonista la compagnia "Ghiaccio Spettacolo", la prima e unica compagnia italiana composta da artisti, tutti pattinatori di alto livello, che porta in pista coreografie di gruppo, musical ed eventi speciali.



Nata solo 5 anni fa, questa compagnia ha già collaborato con i più grandi pattinatori del mondo, prodotto decine di eventi da migliaia di persone, nelle piazze, nei centri commerciali e negli stadi più prestigiosi d'Italia e ha partecipato a programmi televisivi come "Notti sul Ghiaccio".



Non solo grandi campioni di pattinaggio su ghiaccio però. Lo spettacolo vedrà anche la partecipazione di musicisti, cantanti, ballerini e performer di ogni genere. "Reduci da un tour estivo tutto all’italiana – affermano dalla compagnia – con tutti i campioni della nazionale che hanno partecipato alle Olimpiadi, siamo pronti per dare il via al tour invernale. Ogni canzone – spiegano – verrà trasformata in un quadro coreografico a sé stante, con esaltanti numeri di gruppo, di singolo, di coppia e divertenti intermezzi. Ogni spettacolo sarà divertente, emozionante ed intenso: un connubio di eleganza, ritmo ed armonia".



Insomma un appuntamento da non perdere quello di sabato che incanterà chi deciderà di assistere alla performance degli artisti della compagnia "Ghiaccio Spettacolo".