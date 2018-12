Le emozioni del pattinaggio, lo spettacolo sul ghiaccio arriva a Marina di Carrara

Fuori provincia - La pista in piazza Menconi a Marina di Carrara ospita uno straordinario spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, sabato 22 dicembre, alle ore 16.00. L’Amministrazione comunale ha voluto inserire nel calendario degli eventi legati alle festività la novità degli spettacoli di pattinaggio artistico su ghiaccio, con ingresso libero. La Compagnia di Ghiaccio_Spettacolo, la prima e unica compagnia italiana composta da trenta artisti, tutti pattinatori di alto livello, che porta in pista coreografie di gruppo, musical ed eventi speciali, curerà le spettacolari coreografie sul tema del Natale adatte a adulti e bambini. Gli eclettici protagonisti dello spettacolo pensato per Carrara sono Andrea Vaturi, Alice Velati & Davide Pastore, Alice Garlisi, Kseniia Bezsolitsyna & Marco Garavaglia Insieme regaleranno al pubblico uno spettacolo di altissimo livello, emozionante e intenso, in un connubio di eleganza, ritmo e armonia, di alto livello, dove ogni brano verrà trasformato in un quadro coreografico, con numeri di gruppo, di singolo e di coppia. Ad impreziosire il tutto, ci saranno anche momenti acrobatici, che lasceranno gli spettatori senza fiato!



Andrea Vaturi grande campione di pattinaggio sul ghiaccio nella specialità della danza in coppia, ha partecipato alle più grandi competizioni a livello Internazionale (gli Europei nel 2003,2004 e 2005 e i Campionati del Mondo del 2004) portando in alto la bandiera Italiana. Terminata la carriera da agonista, non ha mai lasciato il mondo del pattinaggio: è oggi direttore artistico di molte produzioni di spettacoli, su tutto il territorio nazionale. Ha preso parte a famosi programmi televisivi di pattinaggio, come Notti Sul Ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Lavora per molteplici scuole di pattinaggio all’estero ed è uno dei fondatori della Compagnia di Ghiaccio_Spettacolo, di cui è anche coreografo e pattinatore. Un grande riferimento del pattinaggio italiano ha realizzato spettacoli di grande successo ed è conosciuto ovunque per la sua bravura e professionalità.

Lo scopo di Alice Velati e Davide Pastore è quello di coinvolgere il pubblico, facendolo evadere dalla realtà. Lei pattinatrice d’artistico nazionale con esperienze in scenari unici come Intimissimi On Ice e Notti sul ghiaccio. Lui, che da bambino iniziò a studiare i segreti dell’arte circense, diventa un acrobata di trapezio, di cinghie aeree e giocoliere per la famiglia Orfei. Due personalità carismatiche che un anno fa hanno deciso di unire le loro passioni, dando origine a spettacoli circensi sul ghiaccio, di pura energia, dove ogni movimento è espressione di equilibrio, flessibilità e concentrazione.



Pattinatrice d’artistico della nazionale italiana, Alice Garlisi è stata campionessa Italiana Junior nel 2007, medaglia di bronzo ai campionati Italiani Senior del 2009 e ha partecipato agli Europei nel 2010. Ragazza dal grandissimo entusiasmo, ha preso parte a tantissime altre gare a livello Internazionale tra cui le Universiadi del 2010.Ora è una grande artista professionista, che si dedica a spettacoli su tutto il territorio nazionale.



Marco Garavaglia per 8 anni ha fatto parte della nazionale italiana di pattinaggio. Nato per fare spettacoli, ha partecipato a tournée di importanza mondiale: IllusionOn Ice e «Holiday On Ice e anche a Notti sul Ghiaccio. Ha iniziato una collaborazione di coppia adagio con Kseniia Bezsolitsyna, una pattinatrice russa di alto livello. La sua bravura l’ha portata a viaggiare in Asia, Europa e America, prendendo parte a shows nell’Imperial IceStars Company e sulle navi da crociera.



Ricordiamo gli orari di apertura della pista, che è gestita dalla Nuova Kros Eventi srl di Cascina: sabato, domenica, giorni festivi e dal 22 dicembre al 6 gennaio (in concomitanza con la chiusura delle scuole) dalle ore 9.00 alle 24.00; negli altri giorni dalle ore 14.00 alle ore 24.00. Biglietto di ingresso € 7,00 ogni ora: ridotto € 6,00 per bambini fino a 10 anni. Ogni venerdì biglietto speciale € 5,00 per tutti.