Le discoteche Versilia tornano ad accendersi per un weekend straordinario

Fuori provincia - Venerdì 31 Maggio, sabato 1 e domenica 2 Giugno: quattordici appuntamenti in sette locali per la Capitale del divertimento. Twiga, Bussola, Ostras, Beach Club, Capannina, Maki Maki e Seven pronti a un fine settimana indimenticabile. Anche le previsioni meteo concordano sul fatto che l'imminente weekend nelle discoteche Versilia sarà caratterizzato da eventi imperdibili, feste entusiasmanti e appuntamenti da vivere dal tramonto all'alba. I locali da ballo tra Forte dei Marmi e Viareggio hanno fatto davvero le cose in grande per le migliaia di abitué e turisti previsti nel lungo fine settimana a cavallo tra Maggio e Giugno. 17 km di divertimento con ben 7 discoteche aperte, che si alterneranno in 3 serate davvero speciali.



Twiga Beach, Forte dei Marmi.

Venerdì e Sabato sotto le stelle nella discoteca più esclusiva d’Italia.

Nella più elitaria tra tutte le discoteche Versilia è tempo dell’attesissima Inaugurazione Estiva. In entrambe le serate, dopo il dinner show – Venerdì con Alessandro Ristori & The Portofinos, Sabato con Roberta Bagnoli – si balla sotto le stelle sulla spiaggia, nel prive a bordopiscina e nell’esclusivo super prive sulla piscina. A far divertire a tempo di musica il selezionatissimo pubblico saranno il deejay resident Max Gigliotti e Sabato sera lo special guest Graziano Della Nebbia, il dj della Milano da bere. Due eventi attesissimi che hanno già scatenato la corsa ad aggiudicarsi tavoli a cena e dopocena, per assicurarsi l’ingresso.



Bussola Versilia, Marina di Pietrasanta.

Venerdì d’autore con Patty Pravo e Sabato sera Inaugurazione Vida Loca.

Concerto-evento con La ragazza del Piper alla Bussola di Focette. Dopo il successo di Peppino di Capri e aspettando l’appuntamento con Gino Paoli il 23 Agosto. Ultime disponibilità per la serata “Bussola d’autore”, ciclo voluto dalla nuova gestione Angeli Entertainment. Il locale cambia completamente registro Sabato sera con la prima delle serate firmate Vida Loca – la festa reggaeton, hip hop e dancehall più travolgente dell’Estate. Tutti nel giardino e intorno alla piscina della Bussola al grido di “Mami no pierdas Vida Loca”, al ritmo del dj Tommy Luciani e di fronte alla speciale animazione VL per una noche caliente da ballare fino all’alba. Ingresso donna over 18, uomo over 20.



Ostras Beach, Marina di Pietrasanta.

Sabato sera per pubblico adulto e il giorno successivo preview del format #DiDomenica.

Dopo il successo dell’inaugurazione di Sabato scorso, Ostras Beach torna con la sua serata ad alto tasso di divertimento riservato al target over 25 (l’unica tra tutte le discoteche Versilia): cena spettacolo con menu vip o standard e dopocena si balla sulla spiaggia. In console Saint Paul DJ e Andrew C, ospite speciale Eleonora Rossi. Domenica al via il nuovo format dell’Estate: dalle 18 cocktail e bollicine con dj Massimo Logli, dalle 19.30 aperitivo con buffet al tramonto guidato dal dj Stefano Nardi, coadiuvato dalla voce di Simone Gencarelli, dalle 21 dj set Element of Life e cene al ristorante. Tavoli sulla spiaggia, aperitivo e ristorante su prenotazione.



Beach Versilia, Cinquale.

Sabato sera Ibiza style, Domenica AperiShow.

Dopo lo straordinario opening di Sabato scorso, torna Particle appuntamento fisso pronto a scrivere l’Estate Versilia a suon di serate da tutto esaurito e a trasformare la spiaggia al confine tra Forte dei Marmi e Cinquale in una discoteca stile Ibiza. In console a far scatenare il pubblico: Mirco Martini dj e Alessio Mosti. Domenica sera, direttamente dal Jux Tap di Sarzana in cui ha battuto ogni record nella sua quinta stagione, arriva al Beach Club l’appuntamento APERISHOW. In console i dj Luca Giorgi e Joe Mazzola da Radio Nostalgia, showman della serata Andrea Secci.



La Capannina di Franceschi, Forte dei Marmi.

Sabato sera con Jerry Calà, Federico Scavo e Stefano Busà.

Sabato 1 Giugno è l’occasione per il grande ritorno di Jerry Calà Capannina, il one man show colonna sonora dell’Estate a Forte dei Marmi. Accanto a lui in una serata a dir poco straordinaria, si alternerà nella sala principale lo special guest deejay Federico Scavo, mentre al piano bar saranno Stefano Busà e Stefano Natali a guidare il divertimento.



Maki Maki, Viareggio.

Venerdì e Sabato in Darsena.

Weekend davvero speciale per il Maki Maki, il locale che estende i limiti del divertimento delle discoteche Versilia fino alla Darsena viareggina. Cene con menu fisso o alla carta e discoteca con tavoli su prenotazione entrambe le serate. Venerdì con dj Dave Bonini, Sabato sera inaugurazione del giardino con dj Franco Lippi e Samuele Brotini.



Seven Apples, Marina di Pietrasanta.

Venerdì #Seven4Freedom, Sabato Mamacita e Domenica inaugurazione aperitivo.

Venerdì il Kuku di Lucca si trasferisce in Versilia per l’inaugurazione del format #Seven4Freedom che continuerà fino a Settembre. Sabato sera pronta ai nastri di partenza la prima serata Mamacita Seven Apples dell’Estate. Domenica inaugurazione aperitivo a bordopiscina, prima della serata che prolunga le emozioni del weekend in Versilia fino all’alba del Lunedì mattina.