La novantesima stagione della Capannina parte con Federico Scavo

Fuori provincia - E’ tempo di bilanci nel locale di Forte dei Marmi guidato dalla storica famiglia Guidi. Il 2018 è ormai alle spalle e dietro di se ha lasciato una scia di grandi successi che confermano ancora una volta la completa leadership dello storico locale nella nightlife in Versilia. È stato un anno pieno di cambiamenti, di idee, di progetti incredibili, di successi a volte inaspettati e di persone , spiega il patron Gherardo Guidi , perché sono le persone, i clienti, i collaboratori e gli artisti che hanno fatto davvero la differenza e a loro va tutta la mia gratitudine. Il 2019 sarà un anno da ricordare per La Capannina di Franceschi che ad agosto spegnerà le sue novanta candeline. Tutto lo staff direzionale è già al lavoro per celebrare questo grande evento che vedrà artisti da tutto il mondo esibirsi sul celebre palco che nel suo trascorso ha ospitato artisti del calibro di Ray Charles , Gloria Gaynor , Grace Jones solo per citarne alcuni. Questa settimana il primo grande evento del 2019 con il ritorno alla consolle della Capannina di un deejay internazionale , talento del panorama italiano , Federico Scavo . Disc jockey dal 1991 e produttore discografico dal 1994, ha suonato nei locali più blasonati del pianeta e portando le sue produzioni al vertice di tutte le classifiche mondiali . Vince 4 dischi di Platino con il brano “This Is The Night” vendendo oltre 400mila copie e conferma il suo talento con il brano “Another Brick in The Wall” dei Pink Floyd , autorizzato personalmente da Roger Waters e premiato in tutto il mondo. Oggi Federico Scavo è uno dei dj producer italiani più richiesti al mondo. Sabato 12 Gennaio torna alla Capannina e sarà di nuovo un grande successo. Come ogni sabato notte , dalle ore 21.00, all’interno del locale sarà attivo il ristorante pronto a offrire un mix unico tra i sapori del mare e la tradizione culinaria della terra toscana. Una formula perfezionata nel tempo per un locale unico in cui iniziare la serata, inebriati del sapore e dai profumi dei piatti preparati con maestria dallo Chef Davide Romagnoli . Questa settimana, spazio alla musica 70/80 con il Dinner Show la band live New Dandy che accompagnerà per tutta la cena fino all’apertura della serata disco. Immancabile al suo posto anche il grande protagonista del piano bar della Capannina, Stefano Busà . Inizia cosi questa novantesima stagione nel locale più antico del mondo protagonista delle notti a Forte dei Marmi .Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.