La notte del cuore alla Capannina di Franceschi con i naufraghi dell'Isola dei famosi

Fuori provincia - Sarà una serata all’insegna della beneficienza quella in programma Sabato 4 Maggio alla Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi. Il locale guidato dalla Famiglia Guidi è stato scelto come tappa finale di una tre giorni in Versilia dedicati ad eventi a scopo benefico a favore dei bambini poveri delle favelas de La Ceiba, la città dell’Honduras dove sorge il Palma Real, il quartier generale che ospita la produzione televisiva dell’Isola dei Famosi, celebre reality show trasmesso da Canale 5 e prodotto da Magnoilia Spa. Durante la serata saranno presenti tutti i “naufraghi” che hanno partecipato all’edizione 2019 del reality più famoso delle reti mediaset e per citarne alcuni Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Vismara, Aaron Nielsen, Sarah Altobello, - Youma Diakhite, Demetra Hampton, Virginia Mihajlovic, Viktoria Mihajlovic, Giorgia Venturini, Stefano Bettarini, Sergio Muniz e Adriana Romero. Per l’occasione la Capannina devolverà un’assegno del valore di 4000 euro destinato all’associazione Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio. La famiglia Guidi è sempre stata sensibile a queste iniziative, spiega il patron del locale Gherardo Guidi, aiutare le persone meno fortunate di noi è sempre bello soprattutto se a giovarne sono i bambini. La serata di sabato 4 Maggio partirà dalla cena spettacolo con l’esibizione dal vivo della band Gilda et le Modies per proseguire con la classica discoteca e il piano bar. Altri grandi appuntamenti sono in programma nel mese di Maggio alla Capannina, sabato 11 infatti tornerà ad esibirsi alla consolle del locale di Forte dei Marmi uno dei deejay italiani più conosciuti al mondo e stiamo parlando di Federico Scavo. Di origini fiorentine Federico Scavo è diventato uno dei più apprezzati dj a livello internazionale con eventi che lo vedono impegnato nei luoghi simbolo della movida nazionale ed internazionale. I suoi dischi ballati in tutto il pianeta raggiungono sempre le vette delle classifiche al fianco di pilastri del mondo dance come Bob Sinclar e David Guetta. Premiato più volte disco d’oro è un vanto e lustro del nostro paese. “Siamo felicissimi di averlo spesso con noi” , spiega il patron della Capannina Gherardo Guidi , “conosco Scavo da molto tempo , è un dj dalla grande professionalità e musicalità eccezionale ed è sempre un piacere ospitarlo nel mio locale. Per l’evento sono disponibili le prevendite online salta coda acquistabili dal sito della Capannina o direttamente dalla nuova App per smartphone scaricabile dai portali App Store e Google Store. Ogni sera, all’interno della Capannina, è sempre attivo il ristorante dove è possibile scegliere tra il menù alla carta o le nostre proposte di menù guidato sia mare che terra preparati e studiati dai nostri storici chef. L’ingresso alla discoteca è sempre incluso nel prezzo. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.