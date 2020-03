La musica è l'antidoto, alle 18 l'Italia suona sui balconi

Fuori provincia - "Non importa saper leggere la musica, suonare uno strumento o possederlo; basta anche cantare una canzone o far suonare le pentole di casa, l'importante è farci sentire perché la musica è la migliore medicina per curare l'anima e in questo momento ne abbiamo bisogno.

Quindi sì, rompiamo il silenzio!". Scrive così Fanfaroma, orchestra capitolina di 18 elementi che ha lanciato un'iniziativa che si sta diffondendo in tutta Italia. Appuntamento alle 18 di questa sera sui balconi di tutta le Panisola con quello che si ha: uno strumento, uno stereo o anche solo la propria voce. Per condividere la creatività e la bellezza e sentirsi uniti nella lotta al virus Covid-19. "È un evento che non mira al perfezionismo ma è un esperimento di socialità a distanza".



Potete mandare i vostri video del flashmob a redazione@cittadellaspezia.com per condividerli poi con la città.