La Marina Militare cerca clarinettisti, cornisti e flicornisti

Fuori provincia - Sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale nr. 4 del 14 gennaio 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento, per l’anno 2020, di otto orchestrali da immettere nel ruolo musicisti della Marina militare, riservato a giovani di età inferiore a 40 anni ovvero 45 per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina militare, che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite massimo di età.



Il concorso pubblico in questione prevede il reclutamento di:

tre posti di Primo maresciallo, per i seguenti strumenti:

1º clarinetto soprano in sib 1 – 1a parte “A”;

1º clarinetto basso in sib – 1a parte “A”;

1º corno in fa/sib – 1a parte “A”;



quattro posti di Capo di 1a classe, per i seguenti strumenti:

1° flicorno contralto in MIB – 1a parte “B”;



corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2a parte “B”;

2º clarinetto soprano in sib 4 – 2a parte “B”;

2º clarinetto contralto in mib – 2a parte “B”;



un posto di Capo di 2a classe, per il seguente strumento:

2º clarinetto soprano in sib 8 – 3a parte “A”.



Lo svolgimento del concorso è caratterizzato dalle seguenti prove:



prova di preselezione (eventuale);

accertamento sanitario;

accertamento attitudinale;

prove pratiche di esecuzione e teoriche;

valutazione dei titoli di merito.



I vincitori del concorso verranno ammessi ad un corso di formazione della durata di circa tre mesi.





info https://concorsi.difesa.it/mm/Orchestrali/2020/Pagine/home.aspx