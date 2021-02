La Cineteca del Veneto omaggia lo scultore Berto Lardera

Fuori provincia - Per ricordare il grande Berto Lardera, scultore e grande artista del metallo nato alla Spezia nel 1911 e morto a Parigi il 23 febbraio 1989, Cineteca del Veneto ha digitalizzato e messo disposizione su Teca TV un'affascinante Cinegiornale del giugno 1964: il documento osserva con stupore il cammino inesorabile compiuto dall’arte e dall’architettura contemporanee verso l'astrazione e verso un nuovo e differente approccio alla realtà.

Fra le prime immagini del documentario vi è proprio Lardera alle prese con la fiamma ossidrica dar vita alle volute delle sue ariose sculture in metallo nelle quali, tutte, sono impresse con forza la sue origini marittime: figlio di un imprenditore navale spezzino, infatti, Roberto, detto Berto, fu influenzato fin dagli inizi della sua arte dalle suggestioni dell’immagine delle barche in costruzione e delle lamiere tornite che ne formavano anima e scocca.