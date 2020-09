La Capannina, il Premio Satira Politica va a De Sica, Vanzina e Zalone

Fuori provincia - Questo fine settimana l’offerta della Capannina di Franceschi non sarà composta solo dalla formula che tanto successo ha avuto in questa estate vale a dire la buona cucina abbinata alla musica di intrattenimento di qualità. Ci sarà in più un appuntamento culturale di grande tradizione e qualità organizzato dall’amministrazione comunale di Forte dei Marmi.



La giornata di sabato 3 ottobre si preannuncia molto lunga nel locale cult di proprietà della famiglia Guidi. Alle 17ospiterà la cerimonia di premiazione della quarantottesima edizione del Premio Satira Politica: la conduzione della serata passa quest’anno a un volto noto della tv, Andrea Delogu, che prende il posto di Serena Dandini dando un tocco di freschezza.



Tra i premiati oltre a Checco Zalone, che riceverà il riconoscimento per la canzone “Immigrato”, ci sono due nomi molto cari al grande pubblico. Stiamo parlando di Christian De Sica ed Enrico Vanzina che riceveranno uno speciale premio alla carriera.



Conclusa la premiazione la serata alla Capannina di Franceschi continua con la cena che avrà come colonna. i successi live proposti da Stefano Busà con il suo magico pianoforte. Una formula di successo che tanto piace alla gente.