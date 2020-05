L'esondazione del Lambro distrugge l'archivio del pittore Claudio Jaccarino

Fuori provincia - E ora piove solidarietà e vicinanza al pittore Claudio Jaccarino. Spezzino doc, ma trapiantato a Milano da diversi anni, l'artista ha avuto il proprio archivio personale di libri, taccuini di viaggio e dei suoi preziosi acquarelli distrutto dall'esondazione del Lambro degli scorsi giorni. Erano conservati in uno scantinato della Casa del Lavoro in Via Giambellino, a due passi dal Naviglio Grande. "Stanotte, lo studio dell'associazione Laboratorio di Cromografia di Milano si è completamente allagato. C'è ancora un metro di acqua. Sto aspettando le pompe perché non c'è luce. I disegni e gli acquarelli su carta dell'archivio di venticinque anni... distrutti...", ha annunciato lo stesso autore attraverso i social.

La testimonianza della sua vita avventurosa, da bambino nella Mazzetta del Dopoguerra, scolaro del Quartiere Umbertino e liceale del Pacinotti, fino al trasferimento in Argentina e, dagli anni Settanta, l'attività nel capoluogo lombardo in cui è molto conosciuto. Senza mai rescindere il legame con la Spezia, al cui territorio ha dedicato alcuni dei suoi taccuini di viaggio. E pensare che dopo l'alluvione del 2011 alle Cinque Terre, insieme ad altri artisti aveva dipinto le porte del borgo di Vernazza appena liberato dai detriti.

In questi giorni si è rimboccato le maniche, recuperando il recuperabile e stendendo ad asciugare gli acquerelli superstiti. Ora sono in vendita per raccogliere i fondi necessari a riattivare il suo Laboratorio di Cromografia. "Chi volesse passare a dare la propria solidarietà acquistando un'opera sopravvissuta al Naufragio - o un libro - può passare tutti i giorni dalle ore 10 alle 19 in Largo Balestra / via Giambellino 115 - annuncia il pittore -. Da domani è previsto sole e stenderemo acquerelli e ritratti ad asciugare. L'amicizia vale molto di più di un like".