In Capannina tornano le cene-spettacolo con Stefano Busà

Fuori provincia - La voglia di divertirsi e di trascorrere una bella serata è tanta anche in periodi di bassa stagione e caratterizzati da notizie non particolarmente brillanti come quelli che stiamo vivendo. Un modo per trascorrere alcune ore in spensieratezza lo propone la storica Capannina di Franceschi con la sua formula delle cene-spettacolo che tanto successo ha avuto nell’estate che abbiamo archiviato.



L’appuntamento è fissato ancora nella canonica collocazione nel primo giorno del weekend e sabato 24 ottobre ci sarà da divertirsi: la proposta è quella che tanto piace alla gente.



Ai gustosissimi piatti preparati da una cucina raffinata sarà abbinata la buona, anzi buonissima musica. Si tratta della colonna sonora interpretata live e in modo magistrale da Stefano Busà, l’autentico re dell’intrattenimento che proprio in Capannina si è consacrato.



La cena-spettacolo inizierà alle ore 20 per rispettare in pieno le disposizioni emanate per l’intrattenimento in questa settimana.