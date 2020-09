Il concerto di Elisa slitta a mercoledì

Come chiedere il rimborso

Come chiedere il rimborso

Fuori provincia - II concerto di Elisa si recupera mercoledì. A causa del maltempo il concerto della Toffoli a Forte dei Marmi, previsto sabato sera, non si è potuto svolgere e gli organizzatori rendono noto che lo spettacolo sarà recuperato mercoledì 30 alle 21. Sempre i promotori spiegano che i biglietti acquistati saranno validi anche per il concerto del 30. Chi non potesse partecipare alla nuova data-spiegano-può chiedere il rimborso entro le ore 24 di oggi (28 settembre) agli stessi canali attraverso i quali ha effettuato l’acquisto».