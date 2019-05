Gabbani, Boosta, Haber, Crepet: grandi nomi a White Carrara Downtown

Sempre più grande lo spettacolo della manifestazione ideata da Imm Carrarafiere. Ecco cosa vedremo.

Fuori provincia - La terza edizione di White Carrara Downtown, a calendario in città dal 1° al 9 giugno organizzata per il terzo anno da Imm Carrara SpA in contemporanea con Marmotec_Hub presenta quest’anno, oltre a mostre ed altri eventi culturali di alto livello, molti ospiti d’eccezione.



Tanti i protagonisti degli attesi appuntamenti quotidiani al “Marble Café”, il salotto letterario della città allestito in piazza Cesare Battisti, che vedrà alternarsi personaggi notissimi della scena musicale, artistica e letteraria, invitati a raccontarsi nello splendido contesto del Centro storico di Carrara. La rassegna, organizzata in collaborazione con Tato Music, e condotta da David De Filippi, godrà quest’anno della presenza di Francesco Gabbani & Carlo Cottarelli, Alessandro Haber, Irene Pivetti, il fondatore dei Subsonica Boosta (Davide di Leo), lo scrittore Stefano Bartezzaghi, il cantante Stash di The Kolors, Fabio Canino e Paolo Crepet.



Novità assoluta dell’edizione 2019 è “Re-velare” una performance artististico-culturale che attraverso la copertura di monumenti in marmo della città mira scardinare il normale punto di vista dell’osservatore: evidenziare il marmo nascondendolo, per proporre una percezione della realtà mai avuta prima. Una provocazione che accende i riflettori e la riflessione sul profondo legame tra il marmo e la città di Carrara. Immaginiamo di coprire alcune zone della città e poi svelarle…. Lo svelamento, che avverrà secondo un preciso calendario, sarà l’occasione per organizzare in vari punti della città un evento di approfondimento sulla cultura e la storia del marmo e di Carrara. Ogni evento avrà una parte di racconto su arte e cultura in abbinamento a una performance artistica (musica, canto, recitazione, ballo).



Passando agli spettacoli, fra i più attesi arriva l'8 giugno il concerto in notturna, all’interno del suggestivo scenario della cava Lazzareschi, “The Legend of Morricone” tributo alle grandi musiche del maestro Ennio Morricone a cura della Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Restando sul fronte musicale, è in programma nei giorni 7,8 e 9 giugno “Opera in Accademia: in scena Gianni Schicchi”. Le tre serate, coordinate dal Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali” e dall’Associazione Culturale StormArt., hanno coinvolto gli studenti dell’Accademia nella preparazione delle scenografie.





Come sempre la manifestazione sarà caratterizzata da un percorso museale urbano con installazioni, opere in marmo e mostre di arte contemporanea, fra le quali anche due mostre di arte contemporanea di altissimo livello a cura dell’associazione Vôtre, in Piazza Alberica 5 che presenta “Carrara Imperial” terza personale di Michele Chiossi, curata dalla critica d’arte contemporanea Vittoria Coen e “Tributo a Heinz Mack” una selezione di opere del noto artista tedesco. La mostra, curata da Chiara Guidi, propone una serie di disegni e ceramiche uniche: alcune risalenti alla fine degli anni ’90, altre, come le ceramiche, degli ultimi anni.

Altre due esposizioni di grande interesse saranno ospitate a Palazzo Binelli, per ammirare “Xtopia Tribù” di Emanuele Giannelli, e i “Superheroes” di Domenico Pellegrino.



Ritornano a vivere con la manifestazione alcuni fondi normalmente sfitti del centro cittadino, trasformati in veri e propri showroom e temporary store: in Piazza Alberica 10 troveremo i prodotti in marmo ecosostenibile di Stonethica e i vari prodotti e oggetti a tema marmo ospitati nello spazio Everything Marble. Restando in Piazza Alberica al numero 3 ci attendono i Profumi del Marmo essenze ricercate che evocano il nobile materiale. Il Palazzo ISR ospita il “Progetto 99” di Niccolò Garbati, fresco di partecipazione alla Milano Design Week con i suoi prodotti in marmo ad alta tecnologia. Nel centro storico si potranno inoltre ammirare i raffinati gioielli in marmo montati su oro e argento della linea Marmonìa di Chiara Imperiali.



Anche quest’anno i visitatori potranno ammirare gli studenti dell’Accademia alle prese con la nobile arte della scultura: tornano infatti le lezioni di scultura a mano “En Plein Air” iniziativa fra le più apprezzate della manifestazione, che permette al pubblico di misurarsi con martello e scalpello. L’Accademia di Belle Arti, che celebra quest’anno i 250 anni dalla sua fondazione, organizzerà inoltre speciali visite guidate anche in notturna.



Tornano a grande richiesta le “Passeggiate culturali”, visite guidate alla scoperta della storia segreta della città a cura di Accademia Albericiana, Amici dell’Accademia, Carrara... un museo a cielo aperto, Dickens Fellowship e Italia Nostra.



E dopo le passeggiate saranno apprezzatissimi i percorsi enogastronomici del circuito “Il marmo è servito” - basati sulla tradizione culinaria locale – con proposte culinarie ispirate al bianco del marmo. I locali (con il coordinamento di Nadia Cavazzini) che ad oggi hanno aderito all’iniziativa, sono: Pizzera Delfino, Pizzeria Otto, Grizzly 2.0, Café la Borsa, Merope’s Steakhouse, La Vinaccia, La Petite Cuisine, Pizzeria Tognozzi, Pizzeria Al Teatro, Osteria La Capinera, Pizzeria Margherita di Seghieri e Colonna.



Nell’ambito di Marmotec-Hub, riconfermato il “Carrara Archiday”, convegno alla presenza di archistar internazionali quali Cherubino Gambardella, Luca Molinari e Claudio Silvestrin. Il convegno, che si terrà domenica 2 giugno presso la Camera di Commercio, vedrà anche la presenza, con una sua Lectio magistralis, di Massimiliano Fuksas. L’evento, occasione di incontro noti progettisti e aziende alla ricerca di partner per lo sviluppo di grandi progetti, è organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Carrara e realizzato con il contributo scientifico del magazine internazionale Platform Architecture & Design, nella persona del direttore editoriale Simona Finessi, moderatrice del convegno. I partecipanti al convegno avranno il riconoscimento di 4 crediti formativi professionali.



Sul fronte business ricordiamo che gli incontri bilaterali fra gli imprenditori del lapideo e gli operatori internazionali invitati a Carrara si svolgeranno presso l’Accademia di Belle Arti, sempre più vicina allo spirito della “fiera diffusa” portato avanti dal progetto Carrara².



Per i visitatori gli organizzatori hanno previsto anche speciali pacchetti turistici con numerose proposte per la scoperta della città e del territorio circostante a base di tour alle cave in 4x4, urban trekking, cicloturismo e degustazioni. Info e aggiornamenti costanti sul sito www.whitecarraradowntown.it