Fine settimana "caliente" alla Capannina di Franceschi con Jay Santos

Fuori provincia - Sabato 15 Dicembre arrivano i ritmi latini per un altro week-end "caliente" a La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi. Anche questa settimana lo storico locale soprende tutti con un ospite di fama mondiale, che ha raggiunto milioni di follower e milioni di views con il suo brano più celebre “Caliente”. Stiamo parlando della star internazionale Jay Santos, fenomeno della scena urban e reggaeton, che è pronta ad infiammare ancora una volta il pubblico della Versilia.



Nome di spicco del genere urban (black music, reggaeton, r'n'b), Santos è una star da oltre 100 Milioni di visualizzazioni su YouTube con Hit come "Caliente", "Noche de Estrellas" e "Dale Morena” cui rivivranno come per magia nel locale più glamour della penisola.



Jay Santos, nato a Bogotà nel 1988, ha debuttato nel 2012 con il suo primo singolo "Noche de Estrellas" feat Josè De Rico e Henry Mendez, prodotto da Roster Music. La canzone è balzata subito in testa alle classifiche dei singoli più venduti in Spagna, ha vinto un disco d’oro, e ora conta milioni di visualizzazioni su Youtube. Ma il successo mondiale arriva con il suo primo singolo da solista, “Caliente” prodotto da “Blanco y Negro” nel 2013 che in pochissimo tempo ottiene record da capogiro con le Visual Youtube, prima posizione tra i singoli più venduti in Spagna da iTunes; e “Summer Hit” in Europa, Usa e Sud America, oggi Hit mondiale.



A seguire l'artista ha fondato la sua etichetta discografica "Envimusic". A quel punto si è affermato come imprenditore, senza lasciare indietro la sua carriera musicale. Prendendo in considerazione il suo riconoscimento internazionale, Jay Santos ha iniziato a fare tournée e ha eseguito più di 200 concerti in tutto il mondo, considerato l'artista n.1 di danza latina in Europa. Pubblica poi "Dale Morena”e "Ya te olvidé", entrambe HIT con la quali dimostrata a se stesso e ai suoi fan che il suo stile nella musica trasforma le canzoni in grandi successi e in pochi giorni.



il suo primo singolo reggaeton, si riavvicina alle sue radici latine ottenendo comunque uno strepitoso successo, bissato nel 2016 con “Baila”, brano nato in collaborazione con il cantante dominicano Fuego, e che deve il suo trionfo alla fusione dei ritmi elettronici con il mambo dominicano. Dunque grande attesa per un appuntamento che promette il tutto esaurito, tanto che già la parte ristorante è praticamente al completo.



Come ad ogni evento la Capannina apre spazio a tutte le sale e servizi con il Piano Bar e l’inossidabile presenza di Stefano Busà accompagnato dal Dj Stefano Natali e il resident Dj Charlie Dee cui ruolo sarà di aprire e chiudere le sorti dell’evento della pista centrale che vedrà ospite appunto Jay Santos.

In questa occasione sarà disponibile il servizio ticket online con accesso prioritario all’evento sul sito Liveticket.it o www.lacapanninadifranceschi.com.



Il calendario eventi promette molte altre novità e sorprese. Tre date molto vicine e di nota rilevanza: Sabato 22 il “Concerto di Natale” con ospite il mattatore Jerry Calà, Domenica 23 sipario per le nuove generazioni con ospite l’artista “trap” Tedua e Martedì 25 via alla tradizione che da quasi un secolo accompagna la notte di Natale in Capannina. Un appuntamento fisso che da sempre accende i cuori e scalda l’Inverno in Versilia.



Il 31 Dicembre conclude il cartellone eventi 2018 la Notte di San Silvestro tra musica e tanto spettacolo con ospite Dario Ballantini , il grande imitatore divenuto ormai famoso ovunque con i suoi personaggi.



