Escursione, cena e stelle in ricordo di Gianni Scaffardi

Fuori provincia - Domenica 11 agosto al Rifugio “Città di Carrara” di Campocecina, organizzata dal Consorzio “Il Cigno” con le sezioni CAI dell’area ligure ed apuana, giornata in ricordo di Gianni Scaffardi, per anni gestore dello stesso rifugio. Si precisa che la cena avrà luogo a buffet senza prenotazione. Il programma prevede un'escursione sul monte Sagro e per i ragazzi dell’alpinismo giovanile la visita alle ultime fioriture del Borla che saranno oggetto alle 19.30 di una conversazione con Andrea Ribolini della Sezione TAM del CAI di Massa. Dopo cena tutti a guardare le stelle con gli astrofili di “Astrolunae”. Si coglie occasione di precisare che la visita animata al castello di Madrignano prevista per sabato 10 agosto alle 21 è annullata per cause di forza maggiore. L’evento avrà luogo prima della fine dell’estate.