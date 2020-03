E' morto Albert Uderzo, padre di "Asterix e Obelix" e figlio di un'arsenalotta

Fuori provincia - Il mondo culturale francese è in lutto per la scomparsa di Alberto Uderzo, creatore del fumetto "Asterix e Obelix", insieme a René Goscinny, che ha intrattenuto decine di migliaia di lettori in tutto il mondo a partire dalla sua comparsa alla fine degli anni Cinquanta. Uderzo si è spento la scorsa notte durante il sonno nella sua casa di Neuilly all'età di 92 anni. Non tutti sanno che uno dei simboli della francesità era in realtà di origine italiana. La madre in particolare, Iria Crestini, era una spezzina doc.

"Sono nato in Francia da genitori italiani, mi sono sempre sentito francese e italiano assieme - aveva raccontato l'artista al Corriere della Sera nel 2013 - Dopo la guerra, a vent’anni, il mio primo viaggio è stato in Veneto, a trovare i parenti di mio padre Silvio. Mia madre Iria invece era di La Spezia, lavorava all’Arsenale militare come tutti gli spezzini di allora, e si conobbero lì. Papà era un cavaliere di artiglieria, si era ferito e stava passando la convalescenza a La Spezia. Un giorno, davanti a lui, c’era un soldato che non riusciva a montare a cavallo, l’animale era imbizzarrito. Lui si fece avanti, montò e sparì galoppando a tutta velocità verso le montagne vicine. Torno poco dopo, il cavallo era domato. Mia madre s’innamorò".