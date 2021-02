Fuori provincia - La Divina Commedia in tv in versione integrale per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Versi del Poeta affidati alla fiorentina Lucilla Giagnoni. I canti saranno interpretati dal Teatro Faraggiana di Novara, di cui l'attrice e autrice fiorentina è direttrice artistica. Appuntamento dal 21 febbraio al 25 marzo, tutti giorni in seconda serata su Rai5