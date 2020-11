Dieta mediterranea da dieci anni patrimonio Unesco, evento coordinato dalla presidente Bianchi

Fuori provincia - Luned' 16 novembre ricorrono i 10 anni della Dieta mediterranea Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Per celebrare il decennale, il Ministero dell'Ambiente ha promosso, insieme al Ministero degli Esteri e ai Ministeri delle Politiche Agricole, dell'Istruzione, della Salute e dei Beni Culturali, con la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, un calendario di attività che saranno formalmente aperte proprio alle ore 9.30 da un confronto tra ministri ed esponenti dell'accademia, coordinato dalla giornalista Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Ministero dell'Ambiente.



Il 16 novembre 2010 la Dieta mediterranea viene iscritta nella prestigiosa Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. Un riconoscimento che ha contribuito a dare visibilità su scala planetaria ad una pratica culturale sviluppatasi nel corso dei secoli nel nostro Paese e nel bacino mediterraneo grazie ad apporti culturali e a materie prime della più disparata provenienza e che rappresenta oggi un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Molte le iniziative organizzate per la ricorrenza del decennale a testimonianza della vivacità e popolarità crescente della Dieta Mediterranea, un vero e proprio stile di vita fatto di competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni che toccano in concreto coltivazione, allevamento, conservazione, cucina, condivisione e consumo di cibo.



Un'occasione di apprendimento permanente formale e informale per giovani e adulti che ci aiuta a riflettere e comprendere le grandi sfide del mondo contemporaneo, dalla salute alla difesa della biodiversità, dal dialogo interculturale alla diffusione dei principi di una cittadinanza attiva e globale.



Programma



Ore 9.30 - 11.00



Per seguire la diretta: https://m.facebook.com/ministeroambiente/



Modera



Donatella Bianchi, giornalista



Saluti istituzionali



Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali



Sergio Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali



Luigi Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale



Roberto Speranza, Ministro della Salute Interventi



Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione



Interventi



L'UNESCO come fattore di sviluppo



Franco Bernabè, Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO



La Dieta Mediterranea patrimonio dell'umanità. Origini e attualità



Pier Luigi Petrillo, UNESCO Chair Professor e membro dell'Organo di valutazione ICH UNESCO



Il ruolo delle comunità per la salvaguardia della Dieta Mediterranea



Stefano Pisani, Sindaco di Pollica - Comunità emblematica Dieta Mediterranea UNESCO



La Dieta Mediterranea tra stile di vita e identità culturale



Elisabetta Moro, Ordinario di Antropologia culturale, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli





Ore 11.00



Avvio dei programmi e delle attività celebrative



Per informazioni, programma dettagliato degli eventi e link di tutti i collegamenti: www.unesco.it