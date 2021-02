Dall’Ariston al grande schermo: Francesco Gabbani debutta come attore

Fuori provincia - Dal palco sanremese del teatro Ariston al grande schermo. Francesco Gabbani è pronto a debuttare come attore sul set della commedia romantica “La donna per me” di Marco Martani ed Eleonora Ceci. Il cantautore carrarese reciterà accanto ad Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Cristiani Caccamo ed Eduardo Scarpetta. Un film prodotto da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, le cui riprese, iniziate ieri, si alterneranno tra Spoleto e Roma. La trama ruota attorno alle vicende di Andrea, un ragazzo 30enne che si trova a fare i conti con una serie di dubbi prima del suo matrimonio con la fidanzata Laura.



In ogni caso, prima di entrare completamente nelle vesti di attore, Gabbani tornerà ancora una volta a Sanremo, sul palco che lo ha visto trionfare due volte, nel 2016 e nel 2017 con “Amen” e “Occidentalis Karma”, e ottenere un grande successo lo scorso anno con “Viceversa”. L’appuntamento è per sabato 6 marzo, quando il cantante carrarese sarà a Sanremo per la serata finale del festival e duetterà con Ornella Vanoni sulle note di “Un sorriso dentro al pianto”, un brano composto da Gabbani stesso ed estratto dall’album “Unica”, uscito lo scorso 29 gennaio.



C. Cella