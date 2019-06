Da Follo la migliore drammaturgia del premio Magna Grecia Teatro

Fuori provincia - Grande soddisfazione per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" di Follo che si aggiudicano il primo premio per la miglior drammaturgia e il premio assoluto per il miglior spettacolo al IV concorso scolastico Magna Grecia Teatro. Spettacolo andato in scena a Nova Siri Marina - Matera lo scorso 30 maggio. I genitori desiderano ringraziare tutto il corpo insegnanti in particolare la professoressa, registra Anna Maria Girani per l'impegno e la passione che trasmette ai ragazzi.