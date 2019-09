Claudio Barontini espone a New York le foto scattate a Lindsay Kemp e a Patti Smith

Fuori provincia - Il 19 settembre il CIMA, "Center for Italian Modern Art" di New York (421 Broome St), ospiterà quattro fotografie in bianco e nero dell fotografo livornese Claudio Barontini.



Le quattro immagini selezionate dalla Clen Gallery di New York, include il ritratto scattato alla cantante e poetessa Patti Smith, già esposto al Museo Civico Giovanni Fattori di Livorno nel 2016 e tre ritratti di Lindsay Kemp, fotografato da Barontini nel 2018, poco prima della scomparsa del grande danzatore, coreografo e mimo inglese che ha trascorso a Livorno gli ultimi anni della sua vita.



In particolare, le tre immagini che ritraggono Kemp sono state scattate per un progetto studiato a quattro mani con lo stesso coreografo, poi esposto nella mostra "Lindsay Kemp Claudio Barontini. Disegni e fotografie", andata in scena per quattro mesi consecutivi al CAMeC, "Centro Arte Moderna e Contemporanea" della Spezia.



Altre otto fotografie del progetto che ha visto collaborare Barontini e Kemp sono in mostra fino al 29 settembre al Museo della Città - Luogo Pio Arte Contemporanea di Livorno.



Ora le foto di Barontini, per la prima volta, saranno esposte nella "Grande mela", nell'esclusivo quartiere di Soho.



L'evento, organizzato per il pubblico e i collezionisti newyorkesi, si chiama “Art exhibition” . Gli artisti invitati dalla Clen Gallery sono due pittori, due scultori e un fotografo: Arvedo Arvedi, Daniele Basso, Gianni Ottaviani, il californiano Justin Bower e il "nostro" Claudio Barontini.



ART EXHIBITION di CLEN GALLERY al



"CIMA" Center for Italian Modern Art



421 Broome Street (2nd Floor)



New York City



19 Settembre 2019 ore 17,30 (cocktail)