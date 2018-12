Carrara si trasforma nel villaggio di Babbo Natale con la magia del gioco

Fuori provincia - A Carrara arriverà il villaggio di Babbo Natale: lo ha presentato la stessa assessora alla cultura Federica Forti in conferenza stampa. Allestito dalla Dream Events srl di Colle Val D’Elsa, sarà aperto tutti i pomeriggi a partire da domenica 2 dicembre, fino al 6 gennaio. Durante le ore notturne l’area sarà controllata da un servizio di vigilanza. Nelle giornate di maggiore affluenza i visitatori saranno suddivisi in gruppi di trenta persone. In piazza delle erbe i bambini potranno incontrare Babbo Natale fino al 25 dicembre. L'ingresso sarà gratuito.



Il villaggio, pensato appositamente per Carrara,si snoderà tra le tre principali piazze della città, Piazza Alberica, Piazza delle Erbe e Piazza Duomo, mediante la creazione di un percorso che i visitatori potranno seguire. Durante il percorso grandi e piccini saranno accompagnati da un elfo che racconterà la storia del Villaggio di Natale. Davanti al Tunnel Magico di ingresso, all’inizio di Piazza Alberica (in fondo a Via Loris Giorgi), ai bambini verrà consegnato un sacchettino con delle monete d’oro che, con l’aiuto dell’elfo, dovranno depositare lungo tutto il percorso fino ad arrivare al punto finale del percorso in Piazza Duomo, dove sarà collocato un “pentolone”. Presso l’Ufficio Postale, con la grande cassetta delle letterine, ci sarà un Elfo addetto a timbrare le letterine consegnate dai bambini. Nel Bosco incantato, tra alberi veri e addobbi luminosi, le casine di legno saranno abitate da personaggi delle fiabe. Un’area coperta ospiterà la Fabbrica dei giocattoli, dove i bambini riceveranno carta e matite colorate per realizzare il loro disegno dedicato al Natale. In quest’area si potranno gustare dolciumi, cioccolata, caldarroste e prodotti tipici del Natale, all’interno di chioschi di legno che saranno gestiti da Associazioni e commercianti.



Nell’area del Circo si esibiranno, durante i fine settimana, artisti con burattini, il ciuchino, giocolieri e maghi. Attraverso un altro tunnel si arriverà nel Mondo di ghiaccio, una superficie di 60 mq. dove, tra effetti speciali e personaggi del mondo polare, si potranno scattare fotografie e selfie. Attraverso Via Rossi, che verrà opportunamente addobbata, si giungerà alla casa di Babbo Natale in piazza delle Erbe, arredata con letto, trono e albero di Natale e addobbata con elementi vari di decoro. Qui i bambini potranno incontrare Babbo Natale fino al 25 dicembre. Successivamente verrà allestito lo spazio dedicato alla Befana, che arriverà qui il 6 gennaio in sella alla sua scopa.



Proseguendo a camminare lungo un tappeto rosso, i visitatori saranno guidati in Piazza Duomo, dove sotto l’Albero di Natale sarà collocato un pentolone, all’interno del quale i bambini potranno depositare l’ultima moneta loro affidata dall’elfo e esprimere i loro desideri.



Forti ha voluto fortemente portare questo progetto in città, non solo con l’intenzione di far passare ai bambini giornate da favola, ma anche con la convinzione che possa attrarre visitatori dalle città vicine: è stata prevista una massiccia campagna di comunicazione, con aggiornamenti dei vari eventi che si susseguiranno anche sul sito del Comune, sulle pagine "Facebook Visita Carrara" e "Il Villaggio di Natale Carrara" (su quest’ultima pagina sarà possibile effettuare la prenotazione della visita). L'idea è di invitare anche gli adulti a riscoprire le bellezze del contro storico Per dare a tutti la possibilità di visitare il villaggio l’amministrazione comunale ha deciso la gratuità dell’ingresso, ha precisato l'assessora.