Carrara Bier Fest torna il 24 agosto con la novità dei "punti birra"

Fuori provincia - La tradizionale Festa della Birra di Carrara regala quest’anno ai suoi appassionati tre giorni in più da dedicare a brindisi e cene a base di würstel, stinchi ed altre specialità bavaresi, oltre che alla visita della concomitante mostra mercato “Tutti in Fiera” con annesso Luna Park per divertirsi da zero a novant’anni. Per la gioia di tutti i “festaioli” amanti del genere, La Carrara Bier Fest 2019 è infatti a calendario dal 24 agosto al 7 settembre, periodo nel quale si rinnova l’evento molto atteso e partecipato non solo dai residenti, ma anche dai turisti e vacanzieri che scelgono Marina di Carrara e la Versilia per trascorrere le proprie vacanze.



Confermato il programma di intrattenimento a base di “jodler”, con i rinomati gorgheggi di Felix Faschingbauer, di balli tradizionali bavaresi e di balli acrobatici e confermate le orchestre che animeranno i due palchi allestiti a CarraraFiere, come annunciato anche sul sito della manifestazione. Novità di questa edizione è il gradito ritorno degli Schäffler, ovvero della banda musicale tradizionale di ottoni di Ingolstadt: presente l’ultima volta nel 2012, la particolarissima banda si contraddistingue per la danza figurata e per l’uso ghirlande verdi e di una piccola botte di birra. La danza dello Schäffler fu eseguita per la prima volta nel 1463, e dal primo ‘900 si ripete nella città di Ingolstadt ogni 7 anni nel periodo di Carnevale. Coordinatore e presentatore di tutti gli spettacoli sarà come ogni anno Jens, vero mattatore della manifestazione.



E dunque Nordbräu a fiumi, il fornitore ufficiale della festa ha previsto quattro varietà di birra: chiara, scura, morbida e, per non farsi mancare nulla, anche analcolica.

In attesa dell’apertura sarà il Media Partner Radio Nostalgia ad assicurare l’avvio del clima giusto, con tre eventi di intrattenimento musicale già a calendario per il 21 giugno, 26 luglio e 18 agosto a Marina di Carrara e Avenza, sotto il segno di “Aspettando Carrara Bier Fest”.



La manifestazione, nata nel 1976 quale scambio cultural-gastronomico in nome dell’amicizia fra Carrara e Ingolstadt, è la più imponente festa della birra in stile tedesco realizzata fuori dai confini della Germania, e attira oltre 140.000 visitatori l’anno. Per valorizzare al massimo questa opportunità di introito economico sul territorio, gli organizzatori della manifestazione, in sinergia con i ristoranti, i bar e gli stabilimenti Balneari di Carrara, hanno previsto l’emissione di “tessere fedeltà” per la raccolta di punti da trasformare in birra gratuita “reclamabile” alla festa. Le tessere saranno valide dal 1° giugno, in concomitanza con l’inizio di White Carrara Downtown, fino al 7 settembre, ultimo giorno della Bier Fest.



Il pubblico di Carrara Bier Fest potrà anche visitare Tutti in Fiera, 32° edizione della grande mostra mercato di TC&T con articoli per oltre 40 settori merceologici e l’immancabile Luna Park, per una serata di divertimento a 360° gradi e per tutti i gusti.



Appuntamento dunque dal 24 Agosto al 7 Settembre davanti a un boccale di birra, rigorosamente proveniente da Ingolstadt, e come da tradizione ingresso gratuito e … “I boccali in alto !!!”