Capannina di Franceschi: ultimi appuntamenti del 2018

Sotto la guida di Carla e Gherardo Guidi

Fuori provincia - Sedurre la notte non è un gioco da ragazzi. Per Gherardo Guidi, patron della Capannina di Franceschi, è un impegno che si protrae nel tempo da oltre 40 anni.

Insieme alla moglie Carla continua a mettere a segno un record dopo l’altro consolidandone immagine, prestigio e confermandone l’assoluta leadership nella nightlife della Versilia.



Sarà dunque una Capannina a trazione anteriore quella che vedremo durante queste lunghe festività natalizie. Sabato è fissato il primo appuntamento con il ritorno sul palco dell’ormai di casa Jerry Calà e della sua formidabile band. Lo spettacolo del poliedrico Jerry “Una vita da libidine”, ha incamerato successi incredibili in tutte le date del tour. Torna domani nel locale che lo consacrò al grande pubblico con il celebre film del regista Carlo Vanzina : “Sapore di Mare”.



Domenica 23 dicembre sarà la volta del rapper Tedua che presenterà il suo ultimo Lp Mowgli. Un altro grande evento è atteso per la notte di Natale con una delle serate più storiche e tradizionali del locale, “Natale in Capannina”. Per l’occasione ci sarà tutto lo staff artistico al gran completo e l’imperdibile performance del tenore Giovanni Cervelli. Una serata che prevede già il tutto esaurito. E’ consigliato l’acquisto dei biglietto online sul sito della Capannina o Liveticket.it per garantirsi la certezza di vivere una delle notti più attese dell’anno.



Mentre sale l’attesa per il gran veglione di fine anno, un altro appuntamento sarà Sabato 29 Dicembre con “Capannina Classics” un format ispirato alla tradizione con tanta musica live, il Piano Bar con Stefano Busà e l’ottima selezione musicale del dj resident Charlie Dee.



Per la notte più lunga dell’anno la Famiglia Guidi ha come sempre mantenuto le aspettative. Lunedi 31 Dicembre sarà la volta del famoso “Capodanno In Capannina”. Quest’anno sul celebre palco si esibirà Dario Ballantini. Abile trasformista impersonificherà personaggi dello spettacolo e della politica . La sua faccia è diventata ormai un simbolo del programma di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”. Sarà sicuramente uno spettacolo esilarante. A coadiuvare il comico livornese ci saranno la band Acqua Azzurra ed il Brazilian Ballet Show, oltre naturalmente al Dj Charlie Dee , il vocalist Mauro Gonzini e al Piano Bar con Stefano Busà e Stefano Natali alla consolle. Sul sito della Capannina è possibile acquistare i biglietti di accesso prioritario di tutti gli eventi. Carla e Gherardo Guidi augurano a tutta la clientela un felice Natale ed un sereno 2019.



L’apertura del locale come ogni sera è fissata per le 21:00 con il servizio ristorante con i famosi menù guidati degli chef della Capannina, sia di terra che di mare: un modo per iniziare piacevolmente la serata nel locale cult della Versilia con musica live di sottofondo. I menù guidati sono completi e vanno dall’antipasto al dessert, bevande incluse e naturalmente l’ingresso alla discoteca è incluso nel prezzo.