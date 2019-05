C'è un po' di Spezia alle Giornate nazionali del Teatro Amatoriale

Fuori provincia - Prima edizione per le Giornate Nazionali del Teatro Amatoriale, manifestazione che da quest’anno entra a far parte del già ricco calendario degli appuntamenti firmati dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita). La new entry dell’agenda Fita è in programma dal 16 al 19 maggio prossimi: quattro giornate durante le quali la Federazione, leader del settore in Italia con 1500 compagnie e 25mila iscritti, condenserà per l’occasione eventi, workshop per giovani e appuntamenti federativi.

A fare da scenario a questa prima edizione delle Giornate Fita saranno Pompei e Torre Annunziata, centri dell’area archeologica di Napoli che, con Ercolano, hanno ospitato in questi mesi il Gran Premio del Teatro Amatoriale. E proprio la serata di gala conclusiva della kermesse, che da gennaio ha visto coinvolte tredici compagnie di altrettante regioni, sarà uno dei momenti clou della manifestazione.

La Liguria è stata splendidamente rappresentata dalla Compagnia degli Evasi di La Spezia che ha portato in scena il pluripremiato “Acre odore di juta” uno spettacolo forte che affronta il difficile argomento della donna nel mondo del lavoro. Il testo è liberamente ispirato al libro “Noi, le donne della filanda” storia vera dello Jutificio di Fossamastra” di Sondra Coggio, e dà voce alle operaie di una filanda che lavorano lì da quando erano bambine.

L’appuntamento con la proclamazione e premiazione dei vincitori è fissato per sabato 18 maggio alle 21 al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, e vedrà tra gli ospiti il noto attore napoletano Giacomo Rizzo. La serata è ad ingresso gratuito e i biglietti-invito sono distribuiti dal Comune.

Da giovedì 16 a sabato 18 maggio, all’Istituto dei Salesiani di Torre Annunziata, appuntamento invece con la tappa riservata alla Campania del grande progetto “Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale”, firmato a livello nazionale da Fita in partnership con l’Associazione Nazionale di Azione Sociale (Anas) e il Comitato Fita di Pordenone e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per tre giorni, giovani dai 18 ai 30 anni parteciperanno ad un workshop dedicato all’uso dei linguaggi teatrali in situazioni di disagio e fragilità sociale. Dopo il workshop, nella mattinata di domenica 19 maggio, il rapporto fra teatro e terzo settore sarà fra i temi centrali anche dell’assemblea generale della Federazione, che nella Sala Consiliare del Comune di Pompei vedrà la partecipazione di rappresentanti di compagnie associate e di dirigenti della Federazione provenienti da tutta Italia, impegnati anche, il giorno precedente, nel consiglio federale dei presidenti regionali.

«L’incontro e il dialogo – commenta Carmelo Pace, presidente nazionale Fita – sono da sempre elementi essenziali del nostro essere Federazione. In questa occasione, e con l’intenzione di riproporre annualmente iniziative analoghe, abbiamo voluto condensare nell’arco di alcuni giorni una serie di eventi sia connessi all’attività interna della nostra organizzazione, come l’assemblea generale e il consiglio federale, sia rivolti alla comunità, come il Gran Premio del Teatro Amatoriale e il progetto Fondamenta, rivolto ai giovani. Si tratta di appuntamenti – conclude Pace – che non solo uniscono la Federazione al proprio interno, ma creano anche legami speciali con i territori che li ospitano».

Partner delle Giornate Nazionali del Teatro Amatoriale 2019 sono i Comuni di Pompei, Torre Annunziata ed Ercolano, la Città Metropolitana di Napoli, l’Istituto dei Salesiani di Torre Annunziata, il Rotary Club Villa dei Misteri di Pompei, l’Intercral Campania e l’Archeo Club Torre Annunziata.