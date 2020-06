Fuori provincia - Trampolino mondiale per Anna Pepe, la rapper spezzina che ha conquistato le classifiche d'ascolto partendo dal basso. Il suo "Bando" è la colonna sonora di Need for speed, famosissimo videogioco automobilistico della Electronic Arts che torna in vendita sulla piattaforma Steam. La serie NFS, nata nei primi anni Novanta su Playstation e poi arrivata anche su Xbox e PC, ha superato le 100 milioni di copie vendute nel 2009 e ha toccato i 150 milioni nel 2013.