Brooke da Beautiful alla Capannina

Fuori provincia - L’estate è alle porte e a Forte dei Marmi si cominciano a scaldare i motori in attesa dell’arrivo delle Celebrities e dei tanti amanti di questo angolo di Versilia conosciuto in tutto il mondo per la sua esclusività ed il lusso! Sabato 13 Aprile alla Capannina il primo grande ospite di prestigio sarà Katherine Kelly Lang . Testimonial delle nuove linee di costumi da bagno Salsedine, dell’azienda Toscana di Gianni Cappelli, presenterà un vero gioiello per il mare , un costume da bagno realizzato con l’inserimento di un collier in oro rosa e diamanti con un valore che supera i 100.000 dollari! Un vero e proprio gioiello che viaggia scortato dalla security e custodito in una teca anti sfondamento. A presentarlo sarà proprio la celebre Brooke Logan della soap opera Beautiful nell’incantata cornice del Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi . E’ un gradito ritorno visto che l’attrice era già stata a Forte nel 2017. L’appuntamento è fissato per Sabato 13 Aprile alle 17 presso il GH Imperiale con l’arrivo di Katherine Kelly Lang che scortata dai bodyguard porterà il costume gioiello che rimarrà esposto per tutta la settimana in hotel. L’evento proseguirà la sera con il SUMMER GALA DINNER SALSEDINE alla Capannina di Franceschi con la presenza di Katherine per una cena esclusiva e un momento “meet and greet” dove incontrerà i suoi fans. Un appuntamento davvero da non perdere. La serata proseguirà in Capannina con la guest star internazionale Federico Scavo che ormai è sempre più protagonista delle serate nel locale della Famiglia Guidi. Di origini fiorentine Federico Scavo è diventato uno dei più apprezzati dj a livello internazionale con eventi che lo vedono impegnato nei luoghi simbolo della movida nazionale ed internazionale. I suoi dischi ballati in tutto il pianeta raggiungono sempre le vette delle classifiche al fianco di pilastri del mondo dance come Bob Sinclar e David Guetta. Premiato più volte disco d’oro è un vanto e lustro del nostro paese. “Siamo felicissimi di averlo spesso con noi” , spiega il patron della Capannina Gherardo Guidi , “conosco Scavo da molto tempo , è un dj dalla grande professionalità e musicalità eccezionale ed è sempre un piacere ospitarlo nel mio locale. A curare la selezione musicale prima del grande ospite per della serata ci saranno i deejays resident del locale Charlie Dee e Stefano Natali, rispettivamente alle consolle della sala centrale e del piano bar e come sempre al suo pianoforte l’immancabile musica dal vivo di Stefano Busà. Alla voce questa settimana tornerà sul palco della Capannina Mirko Saya, sempre molto apprezzato dal pubblico , soprattutto quello femminile. Le cene ed i tavoli per la serata sono quasi al completo e si prevede di nuovo il tutto esaurito .Grande attesa anche per gli eventi in programma nell weekend di Pasqua 2019 nello storico locale di Forte dei Marmi. Il primo grande appuntamento è fissato per Venerdì 19 Aprile con il ritorno sul palco del mattatore Jerry Calà ed il suo “Sapore di Mare” Sabato 19 Aprile il party “Welcome to Forte dei Marmi” , una serata all’insegna della musica live , dance e del buon gusto che contraddistingue questo piccolo angolo di paradiso conosciuto in tutto il mondo. Domenica 21 Aprile la tradizione si ripete con “Pasqua in Capannina” . Uno degli eventi più attesi dell’anno , precisa il patron Gherardo Guidi "vedere la mia Capannina in queste serate emoziona sempre, sembra che il tempo si sia fermato . Per seguire da vicino tutti gli eventi della Capannina basta dare un'occhiata alla pagina Facebook o al sito internet www.lacapanninadifranceschi.com oppure scaricare La nuova App “La Capannina” disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 0584.80169 oppure il 371.3799456 anche via Sms o WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com.