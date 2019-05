Anche un contest per la Festa della Birra

Fuori provincia - La tradizionale Festa della Birra di Carrara, a calendario dal 24 agosto al 7 settembre, diventa sempre più social: è di ieri l’annuncio del #CBFChallenge2019: Crea le T-Shirt della Festa! un nuovo contest dedicato a quanti si dilettano nella scrittura di frasi più o meno goliardiche a tema birra e che, accogliendo l’invito degli organizzatori, potrebbero veder realizzata la propria maglietta ideale.



L’idea è semplice: proporre, postandola sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento entro il 19 luglio, una frase su birra, divertimento con gli amici o quant’altro in tema che superi il vecchio “chi beve birra campa cent’anni” per rappresentare il motto ideale della festa e creare la maglietta che si vorrebbe indossare. Un’apposita giuria sceglierà 3 fra le frasi proposte: le frasi selezionate saranno usate per la realizzazione di altrettante T-Shirt da mettere in vendita nel corso dell’evento. Sono ovviamente vietate frasi volgari e/o offensive a qualunque titolo. Ai tre vincitori andrà il kit completo delle nuove magliette.



Il contest fa parte delle attività di avvicinamento alla prossima Carrara Bier Fest, evento che si svolge come da tradizione in concomitanza con la mostra mercato “Tutti in Fiera” oltre che con l’annesso Luna Park e che richiama più di 140.000 visitatori l’anno, siano essi residenti, turisti e vacanzieri o amanti del genere in arrivo anche da fuori regione.



In attesa dell’apertura sarà il Media Partner Radio Nostalgia ad assicurare l’avvio del clima giusto, con tre eventi di intrattenimento musicale a calendario per il 21 giugno ad Avenza, e il 26 luglio e 16 agosto a Marina di Carrara, sotto il segno di “Aspettando Carrara Bier Fest”.



Radio Nostalgia sarà direttamente coinvolta anche nelle tre serate di sabato del 24 e 31 agosto e 7 settembre, durante le quali saranno proposte attività di intrattenimento a base di videoquiz che coinvolgeranno i presenti e verranno successivamente diffusi sui social della Radio e dell’evento, il tutto all’interno del progetto promozionale “Don’t worry, Bier happy!”



Nel frattempo sono disponibili presso vari locali cittadini le “tessere fedeltà” per la raccolta di punti da trasformare in mezzo litro di birra gratuita “reclamabile” alla festa, a fronte di 10 annulli da 10 euro per consumazione nei bar e 10 annulli da 20 euro per i ristoranti.

Le tessere sono valide dal 1° giugno, in concomitanza con l’inizio di White Carrara Downtown, fino al 7 settembre, ultimo giorno della Bier Fest, e saranno consegnate ai locali che ne faranno richiesta attraverso le Associazioni di categoria.



Confermato il programma di intrattenimento a base di “jodler”, con i rinomati gorgheggi di Felix Faschingbauer, di balli tradizionali bavaresi e di balli acrobatici e confermate le orchestre che animeranno i due palchi allestiti a CarraraFiere. Novità di questa edizione è il gradito ritorno degli Schäffler, ovvero della banda musicale tradizionale di ottoni di Ingolstadt: presente l’ultima volta nel 2012, la particolarissima banda si contraddistingue per la danza figurata e per l’uso di ghirlande verdi e di una piccola botte di birra.



Appuntamento dunque dal 24 Agosto al 7 Settembre davanti a un boccale di birra, rigorosamente proveniente da Ingolstadt, e come da tradizione ingresso gratuito e … “I boccali in alto !!!”