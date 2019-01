Alla Capannina arriva "Vive la nuit"

Fuori provincia - Mentre si attende l’inizio del periodo di Carnevale, La Capannina di Franceschi apre le sue porte ad un grande evento firmato Grey Goose, brand francese del gruppo Martini definita dal Beverage Tasting Institute di Chicago "The World best tasting Vodka". Sabato 26 Gennaio spazio dunque a Vive la Nuit” un lungo party che farà vivere le suggestioni della notte attraverso il suo simbolo per eccellenza : la luna argentata. Proprio l’argento sarà infatti il colore che caratterizzerà l’allestimento scenografico del locale guidato dalla famiglia Guidi, cosi come le ballerine che, impersonando stelle luminose del firmamento, eseguiranno la speciale coreografia ideata proprio per questo evento all’insegna dell’eleganza e del buon bere, elementi imprescindibili nel lifestyle dettato da Grey Goose. Il servizio al tavolo della bottiglia avverrà in una nuvola di “polvere di stelle” ma lo spettacolo e le sorprese non si limiteranno certo a questo . Tutti gli ospiti del locale riceveranno infatti un braccialetto luminoso che permetterà che loro di festeggiare la notte in un puro spirito Grey Goose.



La serata come sempre inizierà alle 21 con il ristorante guidato dallo Chef Davide Romagnoli che come sempre proporrà la sua ampia scelta di piatti terra e mare che da sempre lo contraddistinguono come tra i migliori chef della costa. Grande spazio anche alla musica live con la band Dangerous che fin dalla cena accompagnerà il pubblico fino all’inizio della serata disco che vedrà come sempre alla consolle il dj e produttore Charlie Dee. Al Piano Bar della Capannina Stefano Busà sarà ancora protagonista di una notte scintillante insieme al dj Stefano Natali. Questo affascinante corridoio della Capannina, un vero punto di riferimento di un pubblico di alto livello che ancora oggi , dopo quasi 90 anni, affolla ed allieta le serate di questo storico locale. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail All’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale potete visitare il sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook de La Capannina di Franceschi.