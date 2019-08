Addio allo scultore Trotta, suo il Monumento alla Resistenza dei giardini

Fuori provincia - Nel 2005 fu la sua idea di un monolite in marmo a vincere la gara per quello che rimane il monumento più importante inserito nei giardini storici. Il mondo dell'arte dice addio ad Antonio Trotta, 82 anni, scultore dalla lunghissima carriera che anche alla Spezia ha lasciato segno della propria creatività. Non con un'opera di poco peso per la città, che un quindicennio fa decise di permettere l'incursione del contemporaneo all'interno di un contesto, quello dei Giardini Pubblici ottocenteschi, fortemente conservativo. Originario di Paestum e poi trasferitosi in Argentina, tornò in Italia in occasione della Biennale di Venezia del 1968, kermesse di cui diventerà un abbonato.

Ha esposto in molte delle più importanti gallerie italiane e come molti scultori aveva deciso di trasferirsi a Pietrasanta, a due passi dalle cave di marmo che rimane il suo materiale preferito. Partecipa al bando del Comitato unitario della Resistenza spezzino insieme ai progettisti Marco Baronti, Ricco&Neri architetti associati e Ruggia e Bertoli architetti. Nella commissione giudicatrice anche Bruno Corà, allora direttore del CAMeC. La fermezza del marmo e il gioco dell'acqua, a simboleggiare il rinnovamento, era stato il concetto alla base del contributo agli uomini e alle donne che aiutarono a riscattare l'Italia nei drammatici anni della guerra. A Stio, suo paese natale, esiste un museo che racconta la sua vita artistica.