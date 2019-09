A Villa Malaspina ecco i Fiati Galanti

Fuori provincia - Il Comune di Fosdinovo, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale Andrea Bianchi ha organizzato due appuntamenti musicali gratuiti nel mese di settembre 2019 presso Villa Malaspina a Caniparola di Fosdinovo, per la rassegna "Legami di terra-musica, cultura, territorio", grazia alla disponibilità della famiglia Zuccarino che ha messo a disposizione il prestigioso edificio Villa Malaspina, e si ringraziano anche le realtà locali che hanno creduto all’iniziativa e dato il loro supporto: l’Agenzia Immobilare Il Sole, l’azienda TSC Casoni, il Frantoio Moro, la Pizzeria e Focacceria Origine, il Ristorante Le Scuderie di Cocò, l’Azienda Agricola Cantina Boriassi, la Trattoria Quinta Terra e l’Azienda Vitivinicola Podere Lavandaro.



"Legami di terra-musica, cultura, territorio" è un’iniziativa che nasce dalla volontà di proporre appuntamenti e momenti di incontro e di conoscenza musicale, con incursioni anche in altri linguaggi artistici (narrazione, poesia, danza-movimento, fotografia), per contribuire alla crescita culturale di tutto il territorio, valorizzarne la bellezza e la ricchezza artistica, risaltarne i legami con le persone che lo vivono e le tradizioni che lo caratterizzano. Il primo concerto “Lirismo e Nobiltà” dell’Ensemble Malaspina si è tenuto venerdì 13 settembre ed è stato acclamato da una platea gremita, che ne ha apprezzato l’esecuzione e lo splendido scenario della Villa Malaspina.



Sabato 21 settembre alle 18 nel medesimo contesto della Villa Malaspina di Fosdinovo, in Loc. Caniparola, sarà la volta di un altro concerto di musica classica, anch’esso appuntamento di "Legami di terra-musica, cultura, territorio": “Impronte musicali nelle corti” dei Fiati Galanti, un quartetto di fiati composto da Iulia Muntean all’oboe, Elia Venturini al corno, Niccolò Sergi al fagotto e Oriano Bimbi al clarinetto. Il repertorio prevederà l’esecuzione di musiche di J. G. Lickl, compositore principalmente di musica sacra, ma anche di opere e di musica da camera, di cui in particolare verrà eseguita la Cassazione per quartetto Fiati, per molti anni erroneamente attribuita a Mozart. I Fiati Galanti eseguiranno anche Johann Sebastian Bach, in particolare la trascrizione per quartetto fiati delle sue Variazioni Goldberg: originariamente opera per clavicembalo, consistente in un'aria con trenta variazioni, uno dei pezzi più apprezzati da molti appassionati di musica classica e dei più eseguiti da una grande varietà di strumenti musicali. L’ingresso al concerto è libero. In caso di pioggia verrà comunicato sulla pagina Facebook dell’Accademia Musicale Bianchi il cambio di location. Riferimenti: www.accademiabianchi.it

https://www.facebook.com/AccademiaMusicaleBianchi/