A Marina di Carrara torna lo show sul ghiaccio

Fuori provincia - Vigilia dell’Epifania con lo spettacolo in programma alla pista di pattinaggio sul ghiaccio a Marina di Carrara. Sabato 5 gennaio, alle ore 16.30, con ingresso gratuito, tornano le evoluzioni di pattinaggio artistico su ghiaccio sulla pista in piazza Menconi. Dopo il successo di pubblico del primo appuntamento, nuove emozioni verranno offerte agli spettatori dai pattinatori della Compagnia di Ghiaccio_Spettacolo, la prima e unica compagnia italiana composta da trenta artisti, tutti pattinatori di alto livello, che porta in pista coreografie di gruppo, musical ed eventi speciali. Nata solo cinque anni fa, la Compagnia ha già collaborato con i più grandi pattinatori del mondo, producendo numerosi eventi in tutta Italia e partecipando a programmi televisivi come «Notti sul Ghiaccio».



Reduce da un tour estivo con tutti i Campioni della nazionale che hanno partecipato alle Olimpiadi, la Compagnia è impegnata adesso nel tour invernale, dove sono state inserite le due date presso la pista di Marina, per la quale sono state pensate spettacolari coreografie che saranno accompagnate dalle musiche amate e conosciute dal grande pubblico. Ogni brano verrà trasformato in un quadro coreografico a sé stante, con esaltanti numeri di gruppo, di singolo, di coppia e divertenti intermezzi. Anche questo spettacolo promette di essere divertente, emozionante e intenso, in un connubio di eleganza, ritmo e armonia, con momenti acrobatici, che lasceranno gli spettatori senza fiato.



Ricordiamo gli orari di apertura della pista, gestita dalla Nuova Kros Eventi srl di Cascina e aperta fino al prossimo 13 gennaio: sabato, domenica, giorni festivi e fino al 6 gennaio (in concomitanza con la chiusura delle scuole) dalle ore 9.00 alle 24.00; negli altri giorni dalle ore 14.00 alle ore 24.00. Biglietto di ingresso € 7,00 ogni ora: ridotto € 6,00 per bambini fino a 10 anni. Ogni venerdì prezzo speciale € 5,00.