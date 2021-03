Fuori provincia - A partire dalle 18.25 di oggi pomeriggio Whatsapp ha smesso di funzionare. E il problema è diffuso in tutta Italia con decine di utenti che osservano l'orologino, in basso a destra nei messaggi, che non si è trasformato in spunta. Come detto i problemi sono cominciati dopo le 18. Lo stesso problema si è riscontrato anche sul social, sempre di casa Facebook, Instagram.

Alle 19 circa i due social hanno ricominciato a funzionare regolarmente.