Vendita online farmaci anti Covid-19, oscurati undici siti

Fuori provincia - I Nas dei carabinieri in questo mese hanno oscurato altri undici siti web che vendevano illegalmente medicinali, alcuni dei quali per curare il Covid-19. Si tratta di siti collocati su server esteri e con riferimenti di gestori fittizi. Si tratta di medicinali a base dell'antimalarico clorochina e degli antivirali lopinavir e ritonavir, tutti principi attivi per i quali l'Agenzia Italiana del Farmaco ha confermato la sospensione dell'autorizzazione al trattamento COVID-19, al di fuori degli studi sperimentali clinici condotti in ambienti ospedalieri.