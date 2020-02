Un uomo e sua moglie positivi al coronavirus in Lombardia

Fuori provincia - Primo caso "italiano" di coronavirus. Un uomo di 38 anni è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno da ieri sera ed è risultato positivo al test sul virus cinese. Le sue condizioni sono gravi. Nelle ore successive lo stesso test è stato effettuato sulla moglie, anche lei risultata positiva. L'uomo non è mai stato in Cina ma, a quanto riportano alcune agenzie, avrebbe cenato un paio di settimane fa con un amico che invece era di ritorno dal Paese asiatico dove si era recato per motivi di lavoro. Il sistema sanitario lombardo sta ora ricostruendo l'elenco delle persone che sono venute in contatto con l'uomo per sottoporli al test del tampone e tentare di ricostruire la possibile diffusione del virus. Codogno si trova a pochi chilometri a nord da Piacenza in Emilia-Romagna.