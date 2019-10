Trovato privo di vita il professor Paolo Ghirri, luminare di neonatologia

Fuori provincia - Un gravissimo lutto per il mondo della medicina infantile italiana. Nelle scorse ore è stato trovato privo di vita il noto pediatra e neonatologo Paolo Ghirri, spezzino di nascita ma da tempo trapiantato lavorativamente in Toscana. Il suo corpo esanime è stato scoperto all'interno della camera d'albergo nel centro storico di Firenze in cui alloggiava, in attesa di partecipare ad un convegno medico. Il decesso pare legato a cause naturali.

Una notizia che ha sconvolto i colleghi dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana che dirigeva presso l'ospedale Santa Chiara e le centinaia di famiglie che lo hanno avuto accanto in questi decenni nell'affrontare le gravi patologie neonatali di cui erano affetti i propri figlie e figlie. Una branca che anche grazie a lui ha fatto grandissimi passi avanti, facendo della Toscana un modello a livello continentale anche in questo campo.



Laureato all'Università di Pisa nel 1982, si era specializzato negli anni successivi iniziando nel contempo ad esercitare come pediatra alla Spezia fino agli inizi degli anni Novanta. La sua carriera lo aveva presto portato all'azienda universitaria pisana, come medico assunto ma anche come ricercatore nel campo delle patologie neonatali, studiando e implementando diversi metodi di screening prenatali che oggi sono diventati standard. Dal 2002 era diventato professore a contratto dell'Università di Pisa insegnando puericultura e neonatologia ai futuri medici. Innumerevoli i suoi scritti pubblicati su alcune delle riviste scientifiche più importanti in Europa.



“Con Paolo ho perso più che un amico, un fratello. Il fratello che non ho mai avuto e che trovavo in lui", le parole del dottor Antonio Boldrini, che due anni fa Ghirri aveva sostituito alla direzione dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Aoup. Una perdita dolorosa anche per il direttore sanitario dell’Aoup Grazia Luchini, che dirige il Dipartimento materno-infantile e ha lavorato a contatto con lui in questi mesi: “In Paolo ho sempre trovato un interlocutore attento e sensibile. Una persona speciale, d’altri tempi. Dedito alla sua missione con scrupolo, impegno, persona di grande umanità, proprio come deve essere chi si prende cura dei più piccoli”. Paolo Ghirri lascia la moglie e due figli.