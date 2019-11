Tromba d'aria distrugge mezzo hotel Atlantic a Marina di Carrara

Fuori provincia - Notte di paura a Marina di Carrara per una tromba d'aria che ha causato danni (guarda le immagini) a diversi stabilimenti balneari e attività ricettive nel tratto di viale Vespucci, chiuso al traffico, compreso tra via Rinchiosa e via Modena. I danni più ingenti sono stati registrati all'Hotel Atlantic dove la forza del vento ha distrutto completamente l'area coperta lato Massa adibita a ristorante.



La tromba d'aria ha distrutto e fatto volare il tetto e tutto quello che si trovava all'interno della sala, tanto che gli oggetti sono finiti anche sui vicini pini di via Modena. Dalle prime ore della mattina gli addetti di Nausicaa stanno intervenendo per rimuovere gli oggetti finiti sulle chiome e tagliare i rami pericolanti di cui via Modena è invasa. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.



I danni sono stati registrati anche negli stabilimenti balneari Polda, Venezia e Nettuno e anche in una casa di via Maggiani, dove è stato scoperchiato il tetto di una casa e dove sono impegnati i vigili del fuoco. Maggiori informazioni e aggiornamenti sui danni del maltempo li pubblicheremo nelle prossime ore.



M.B.