Tragedia sui sentieri, 45enne muore sul monte Tambura

Fuori provincia - Incidente mortale sul sentiero Cai Via Vandelli in località Resceto in provincia di Massa Carrara sul monte Tambura. Un uomo, di 45 anni residente a Massa, per cause da accertare, è scivolato e precipitato per circa 400 metri ed è deceduto. Con lui si trovavano altri escursionisti.



Sul posto si è diretto Pegaso 3 che purtroppo ha constatato il decesso dell’uomo. L’elisoccorso sta portando in questi minuti, in quota i soccorritori del Soccorso alpino per procedere al recupero della salma in attesa del nullaosta dell’autorità giudiziaria. Allertato anche Pegaso ma non c’è stato niente da fare. Intervenute anche le forze dell’Ordine.