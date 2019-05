Tragedia a Mirandola. Il comandante Pagliai al collega Valentini: "Vi siamo vicini"

Il comandante della caserma modenese è originario di Arcola. Ha raggiunto il posto appresa la tragedia. Il bilancio è di due morti e 16 intossicati.

Fuori provincia - “Carissimo Valentini ,appresa la notizia dell'attentato alla vostra sede lavorativa purtroppo conclusosi con il decesso di alcune persone abitanti nelle adiacenze sono a esprimere la solidarietà e la vicinanza di tutta la Polizia Locale spezzina a te e a tutti gli appartenenti alla Polizia Locale di Mirandola. Ti abbraccio”. E’ il commento del comandante della Polizia municipale della Spezia Alberto Pagliai appresa la notizia della tragedia avvenuta a Mirandola la notte scorsa. Il comandante della caserma, Leonardo Valentini originario di Arcola nello Spezzino, ha raggiunto subito il luogo della tragedia.



Gli accertamenti proseguono e il bilancio è di due morti e 16 intossicati. I fatti risalgono alla notte scorsa alla caserma della Polizia municipale di Mirandola nel Modenese. A perdere la vita due donne di 84 e 74 anni che risiedevano in un appartamento adiacente al luogo dell'esplosione. I carabinieri avrebbero già individuato e fermato il responsabile del gesto, un giovane di origini marocchine che avrebbe forzato l'entrata per poi appiccare l'incendio che ha portato all'esplosione. La motivazione del gesto è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Carpi anche se non sarebbe da escludere la vendetta per un provvedimento scattato nei confronti del giovane.

Nel frattempo il dibattito si è spostato sui social. Con un tweet il ministro dell'Interno Salvini ha dichiarato: "Arrestato giovane immigrato nordafricano per il rogo che ha devastato la sede della Polizia locale di #Mirandola: due morti, decine di feriti e intossicati. Una preghiera e un abbraccio alle famiglie delle vittime. Altro che aprire i porti!".