Spaventoso incidente sulla A12: auto si ribalta, conducente in codice rosso

Fuori provincia - Spaventoso incidente intorno alle 7.45 di stamani sull’autostrada A12 al chilometro 119 della Genova-Livorno in direzione Nord all’altezza di “Berti Arredamenti” – Ronchi Massa. Coinvolti un’autovettura, un camion e un autoarticolato. Uno dei mezzi è stato cappottato e la persona, ancora da identificare, è rimasta incastrata ma rimanendo cosciente. In seguito è stata estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata con l’elicottero Pegaso in codice rosso per politrauma a Cisanello. Un’altra persona, anch’essa da identificare, è stata accompagnata in codice verde all’ospedale Apuane. Sul posto sono intervenuti: automedica nord, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Croce Verde di Forte dei Marmi e Vigili del Fuoco.