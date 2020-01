Sospetto coronavirus, sindaco Civitavecchia: "Seguiamo i protocolli"

Fuori provincia - "La situazione sul sospetto caso di coronavirus al porto di Civitavecchia è sotto controllo". Tutti in attesa degli esami sui due turisti asiatici in quarantena su Costa Smeralda, la nave da crociera attesa domani al porto della Spezia. Intanto il sindaco della città laziale, Ernesto Tedesco, fa il punto della situazione. "Da questa mattina sono in contatto continuo con le autorità sanitarie e marittime che si sono immediatamente attivate. Si stanno seguendo tutti i protocolli previsti e teniamo costantemente monitorato il caso, grazie all’ottimo lavoro che stanno svolgendo il direttore generale dell’Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle, il direttore dell’Ufficio sanitario marittimo e il comandante del porto".

Anche in Liguria la situazione viene monitorata minuto per minuto in modo da organizzare il possibile arrivo della nave nelle prossime ore. I due turisti per cui si teme l'infezione sono partiti cinque giorni fa da Savona dopo essere arrivati in Italia in aereo. "Riguardo all’episodio relativo alla nave da crociera, ferma al porto di Civitavecchia, per caso sospetto di nuovo coronavirus, siamo in attesa di ricevere dal Ministero della Salute e dall’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), i risultati delle indagini epidemiologiche e di laboratorio, oltre alle indicazioni procedurali da seguire", fa sapere in una nota Alisa.