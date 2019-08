Si perde a Cerreto Laghi, trovata a Cerreto Alpi

Fuori provincia - E' stata ritrovata nella serata di martedì una signora 80enne residente a Cerreto Laghi (RE) che il giorno precedente era uscita per fare una passeggiata lungo un sentiero della zona. Giunta in località Maccagnino la donna aveva perso l'orientamento e chiamato un amico, per chiedergli di indicargli la via giusta. L’amico ha provato a dare indicazioni telefoniche ma senza riuscirci e, visto che ormai stava facendo buio, ha deciso di chiamare i carabinieri. Gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Monte Cusna si sono messi alla ricerca e la donna è stata ritrovata poi a Cerreto Alpi, frazione del comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia. Accompagnata in auto fino a Cerreto Laghi, è stata presa in consegna dall’ambulanza della Croce Verde di Busana e dai militari della stazione di Collagna che fin dall’inizio avevano seguito la vicenda.