Si è spento a 87 anni il medico spezzino Carlo Alberto Angeletti, luminare della chirurgia toracica

Fuori provincia - Si è spento all'età di 87 anni Carlo Alberto Angeletti, luminare della chirurgia toracica universitaria e "padre" della chirurgia toracica pisana. Era nato a La Spezia l'11 marzo 1932 e si era laureato in medicina e chirurgia all'Università di Genova. Dopo aver fondato la chirurgia toracica a Pisa, nel 1987 divenne professore ordinario della disciplina, passando poi il testimone nel 2002 ad Alfredo Mussi.

Angeletti era uno specialista della chirurgia polmonare ed era considerato il pioniere a Pisa del trattamento medico e chirurgico dei tumori pleurici e dei timomi.



“Angeletti” - ricorda Carlo Lucchi, direttore dell’unità operativa Chirurgia toracica dell’Aoup - “era un chirurgo dotato di una straordinaria attitudine e capacità tecniche, sempre in grado di affrontare e risolvere le più difficili sfide e di innovare mantenendo sempre e comunque la centralità del paziente. Era sempre presente, sempre disponibile per i suoi pazienti e per i suoi collaboratori, è stato per loro soprattutto un grande e vero maestro, in grado di condurre con la sua straordinaria competenza, vivacità intellettuale e capacità organizzativa la Chirurgia Toracica pisana ai vertici italiani e internazionali”.