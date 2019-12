Si è spento Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvisuti di Auschwitz. Presente al Premio Exodus 2011

Fuori provincia - E' morto a Roma a 91 anni Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz.

Quando aveva solo 15 anni Piero Terracina, nella Capitale, fu prima portato a Regina Coeli con la famiglia, nel giorno della Pasqua ebraica del 1944, poi nel campo di Fossoli, vicino a Modena, e infine in quello di Auschwitz.

Terracina era stato alla Spezia nel 2011 in occasione del Premio Exodus e aveva speso parole di elogio per quello che la popolazione spezzina aveva fatto in favore del popolo ebraico (leggi qui). Molto legato a Liliana Segre, sulla sua scomparsa si sono espressi i più alti rappresentanti della Repubblica.



"Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Piero Terracina, ultimo tra i sopravvissuti della deportazione degli ebrei romani e testimone instancabile della memoria della Shoah. Ai suoi familiari e alla comunità ebraica di Roma esprimo sentimenti di vicinanza e di cordoglio", ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Questo il ricordo di Terracina del premier Giuseppe Conte: "Primo Levi ammoniva di non togliere il segnalibro della memoria dalla pagina dell'Olocausto. Addio a PieroTerracina, la sua testimonianza su Auschwitz è memoria collettiva: un patrimonio che ora tocca a noi alimentare perché possa trasmettersi anche alle future generazioni".