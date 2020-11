Sfiorati i 41mila nuovi positivi, mai così tanti

Fuori provincia - Sono 40.902 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record giornaliero, per un totale di 1.107.303 dall'inizio della pandemia: questo dicono i dati del ministero della Salute. Effettuati 254.908 tamponi da ieri, 18.455.416 in totale dall'inizio della pandemia. Le vittime odierne sono 550, in totale 44.139. Ieri 37.978 nuovi positivi con 234.672 test. I morti erano 636. Nelle ultime 24 ore sono 60 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 3.230. Sono 30.914 (+1041) i ricoverati con positività al Covid1-9 nei reparti ordinari. Sono 11.480 i pazienti guariti o dimessi, per un totale di 399.238.

Le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (10.634), il Piemonte (5.258), la Campania (4.079), il Veneto (3.605), il Lazio (2.925), Toscana (2.478) e l'Emilia Romagna (2.384).