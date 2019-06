Sea Watch attracca a Lampedusa, arrestata Carola Rackete

Fuori provincia - Alla fine, dopo 17 giorni in mare, intorno all'1,50 di stanotte la Sea Watch è attraccata al molo commerciale dell'isola di Lampedusa. Con una mossa non prevista la capitana tedesca Carola Rackete ha sbloccato lo stallo, entrando in porto senza autorizzazione e invocando lo stato di necessità, esattamente come aveva detto. La Guardia di Finanza dopo un'ora è entrata nell'imbarcazione per arrestarla e portala via con l'accusa di "resistenza o violenza contro nave da guerra", un reato che prevede una pena da tre a dieci anni. Nella circostanza le Fiamme Gialle contestano anche un altro reato: il tentato naufragio a proposito della manovra di attracco, ma da questo punto di vista sarà la magistratura a decidere.