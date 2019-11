Scomparso da cinque giorni, apprensione per Walter

Fuori provincia - Sono giorni di apprensione a Massa per la scomparsa di Walter Del Freo, dipendente del Consorzio di Bonifica di cui si sono perse le tracce da giovedì scorso. La notizia si è diffusa velocemente sui social dove dei conoscenti hanno pubblicato un post con varie foto dell'uomo. Due suoi colleghi si stanno prodigando per cercarlo e, fino a oggi, tutte le segnalazioni arrivate non si sono rivelate risolutive: per ora nessuna traccia di Del Freo.



L'appello dei familiari e degli amici è stato raccolto anche dal Consorzio di Bonifica che ha rilanciato e condiviso le preoccupazioni: chi avesse notizie, è pregato di contattare urgentemente i numeri 346/8878428 e 339/7184489. Le tracce dell'uomo si sono perse giovedì mattina, quando Del Freo era uscito di casa per andare a far la spesa. Sul caso sarebbe stata attivata anche "Chi l'ha visto?" la popolare trasmissione di Rai3 sulle persone scomparse.