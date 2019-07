Schianto auto-moto nella notte: il centauro è grave

Fuori provincia - Grave incidente nella notte nei pressi di Fosdinovo, a pochi passi dal confine regionale e provinciale. Poco prima delle 3, per cause da accertare, un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio tra via Melara e viale Malaspina. Lo schianto è stato avvertito da alcuni abitanti della zona che hanno dato l'allarme al 118. Ad avere la peggio il motociclista trovato dai soccorritori in condizioni gravi tanto da chiedere l'intervento dell'elisoccorso.



Sul posto sono giunte due ambulanze e poi l'elicottero Pegaso che ha il trasportato d'urgenza il ferito all'ospedale di Cisanello (Pisa). Il codice, inizialmente rosso, è stato poi declassato a giallo. Il motociclista quindi non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.