Ruba un camioncino dei rifiuti a Parma per andare in Costa Azzurra

Fuori provincia - Ha rubato un camioncino per la raccolta della plastica a Parma e dopo aver percorso mezza Liguria in autostrada è stato fermato e denunciato per furto aggravato all'altezza di Bordighera. Protagonista dell'improbabile viaggio un uomo della città Ducale che, dopo aver caricato un'amica a Sanremo, si è recato in Costa Azzurra per festeggiare il compleanno. Il mezzo però era dotato di sistema di localizzazione Gps e sulla strada del ritorno, dopo essere stato individuato dalle Polizia Stradale, è stato fermato in un'area di servizio mentre il mezzo è stato sequestrato.