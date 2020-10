Ritrovato il 16enne scomparso a Viareggio. Silvio Martini è sano e salvo

Fuori provincia - Silvio Martini è stato ritrovato questa notte sano e salvo. Il 16enne si era allontanato dalla propria abitazione, a Viareggio, un paio di giorni fa facendo perdere le sue tracce..

La famiglia si era rivolta alla Prefettura di Lucca ed era stato messo in piedi un maxi dispiegamento di forze per trovare il ragazzo, come prevede il protocollo persone scomparse. Per la situazione erano state allertate anche le prefetture della Spezia, Massa Carrara, Livorno e Pisa.

Su Viareggio è stato anche impiegato un elicottero.